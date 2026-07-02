Lituânia avança para retirar veto constitucional a armas nucleares no país

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, afirmou nesta quinta-feira, 2, que os partidos com representação no Parlamento chegaram a um acordo para retirar da Constituição a cláusula que proíbe o armazenamento de armas nucleares em território lituano, de acordo informações da agência Reuters.
Segundo o presidente, a mudança é motivada pelo agravamento do cenário de segurança na Europa. "A situação geopolítica está piorando. Nossa Constituição foi escrita quando as circunstâncias geopolíticas eram completamente diferentes", declarou Nauseda.
O presidente ressaltou que não há planos imediatos para instalar armas nucleares no país. No entanto, afirmou que a retirada da proibição constitucional garantiria que a Lituânia não fique limitada caso o contexto de segurança mude no futuro.
A proposta ocorre em meio ao aumento das tensões entre a Otan e a Rússia, intensificadas pela guerra na Ucrânia, e reflete os esforços dos países do leste europeu para reforçar suas capacidades de defesa.
Com a iniciativa, a Lituânia se aproxima de movimentos recentes na região. A Finlândia, também integrante da Otan, revogou na quarta-feira, 1, uma proibição semelhante em vigor desde 1987. Já a Polônia manifestou interesse em receber armas nucleares dos Estados Unidos em seu território, em resposta ao que considera uma ameaça crescente após a decisão da Rússia de posicionar ogivas táticas na Belarus, aliada de Moscou.