Lituânia avança para retirar veto constitucional a armas nucleares no país

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, afirmou nesta quinta-feira, 2, que os partidos com representação no Parlamento chegaram a um acordo para retirar da Constituição a cláusula que proíbe o armazenamento de armas nucleares em território lituano, de acordo informações da agência Reuters.

Segundo o presidente, a mudança é motivada pelo agravamento do cenário de segurança na Europa. "A situação geopolítica está piorando. Nossa Constituição foi escrita quando as circunstâncias geopolíticas eram completamente diferentes", declarou Nauseda.

O presidente ressaltou que não há planos imediatos para instalar armas nucleares no país. No entanto, afirmou que a retirada da proibição constitucional garantiria que a Lituânia não fique limitada caso o contexto de segurança mude no futuro.

A proposta ocorre em meio ao aumento das tensões entre a Otan e a Rússia, intensificadas pela guerra na Ucrânia, e reflete os esforços dos países do leste europeu para reforçar suas capacidades de defesa.