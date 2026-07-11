Líder supremo do Irã diz que vingança pela morte do antecessor é 'inevitável'

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou em uma mensagem escrita divulgada neste sábado (11) que a vingança pelo assassinato de seu pai e antecessor em ataques dos Estados Unidos e de Israel é "inevitável", em sua primeira declaração desde o funeral de Ali Khamenei.

"Esta vingança é a vontade de nossa nação e precisa, inevitavelmente, ser cumprida", afirmou em uma carta assinada na sexta-feira (10). "A questão não depende da minha existência pessoal nem da de outros funcionários. Se estivermos presentes ou não, ela vai acontecer".