Líder supremo do Irã ameaça dar "lição inesquecível" aos EUA

Declaração foi feita depois da "violação repetida" do acordo assinado pelos países. - / AFP

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ameaçou, neste sábado (18), dar uma "lição inesquecível" aos Estados Unidos após a nova onda de ataques contra o Irã. Segundo ele, a retomada da ofensiva demonstra que o presidente Donald Trump não tem compromisso com a paz na região.

"Agora que o inimigo americano busca incitar a guerra (...), deve saber que a querida nação iraniana e a frente de resistência têm uma lição inesquecível a lhe oferecer", afirmou o aiatolá em uma mensagem escrita citada pela televisão estatal.

O líder religioso acusa os EUA de ter violado os termos do memorando de entendimento assinado entre os dois países em 17 de junho. De acordo com o aiatolá, isso demonstra "que a assinatura do presidente americano não vale nada".

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Também neste sábado, o vice-ministro das Relações Exteriores e negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que Teerã suspendeu formalmente a execução de seus compromissos previstos no acordo.

EUA e Irã realizaram novas trocas de ataques contra alvos militares e de infraestrutura nas últimas horas. O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que os bombardeios conduzidos na madrugada deste sábado, que configuram a sétima noite consecutiva de ataques, atingiram pontos de vigilância, infraestrutura de logística militar, depósitos subterrâneos de armas e instalações de capacidade marítima em território iraniano.