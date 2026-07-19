Kuwait diz que ataques do Irã a Bahrein e Jordânia são 'criminosos'

O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou neste domingo, 19, ataques do Irã ao Bahrein e à Jordânia, ações que classificou como criminosas.

"O Ministério das Relações Exteriores expressa a condenação do Estado do Kuwait e sua forte repulsa aos ataques criminosos iranianos que visaram hoje o Reino do Bahrein e o Reino Hachemita da Jordânia, os dois países irmãos", afirmou o ministério no X.

De acordo com a pasta, as ofensivas foram "uma flagrante violação" da soberania e integridade territorial das duas nações, assim como uma infração ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à Resolução 2817 do Conselho de Segurança.