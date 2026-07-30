Kuwait diz que ataque do Irã atingiu prédio de uma empresa chinesa e matou um trabalhador

As forças armadas do Kuwait informaram que um ataque do Irã atingiu um prédio de uma empresa chinesa, matando um trabalhador, nesta quinta-feira, 30. Segundo os militares, a ofensiva causou danos graves ao prédio, localizado no norte do Kuwait, sem fornecer mais detalhes.

A ação ocorreu depois que as defesas aéreas da Jordânia interceptaram cinco mísseis lançados a partir do Irã. A agência de notícias estatal do reino informou que não houve registro de vítimas. Fonte: Associated Press.