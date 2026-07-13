Kuwait aciona defesa aérea e Jordânia abate mísseis lançados pelo Irã

Após o Irã iniciar uma ofensiva contra bases dos Estados Unidos em países árabes, em retaliação à ofensiva americana do domingo, 12, o Kuwait e a Jordânia informaram ter interceptado mísseis na manhã desta segunda-feira (13).

O governo jordaniano relatou ter abatido quatro projéteis, em uma operação que "não resultou em vítimas ou danos materiais".

Já o Bahrein, que abriga a Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, acionou duas vezes os alertas de mísseis, após o Irã disparar contra instalações americanas no país.

A Guarda Revolucionária iraniana informou ter atacado também sistemas de radares em Omã, país vizinho com quem divide o Estreito de Ormuz.