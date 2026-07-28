Keiko Fujimori assume a presidência no Peru após eleição acirrada

Keiko Fujimori assumiu como presidente do Peru. CONNIE FRANCE / AFP

A política de direita Keiko Fujimori assume nesta terça-feira (28) a presidência do Peru com a promessa de reduzir a criminalidade que afeta o país.

Keiko, 51 anos, do partido Força Popular, venceu a eleição de junho com uma vantagem de menos de 50 mil votos sobre o esquerdista Roberto Sánchez. Ela já havia disputado três eleições para presidência.

Filha do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori (1990-2000), a vitória de Keiko representa o retorno do fujimorismo ao poder, um movimento populista que oscila entre o conservadorismo e o liberalismo, e divide os peruanos.

Governo com foco na crise de insegurança

Ela anunciou que governará com mão de ferro, como o pai dela, em particular para vencer a pior crise de insegurança do país andino desde seu conflito armado interno (1980-2000).

Apesar da motivação, muitos peruanos consideram o partido Força Popular um dos responsáveis pela instabilidade política que o país enfrenta há uma década.

Desde 2016, o país de 34 milhões de habitantes teve oito presidentes, a maioria deles destituídos ou forçados a renunciar pelo Congresso, onde o fujimorismo é uma força importante.

Keiko Fujimori, que substituirá o presidente interino José María Balcázar, terá mandato até 2031. Com isso, o Peru se somará à onda de direita que avança na América Latina, com governos alinhados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante a campanha, Keiko conquistou votos com um apelo ao legado do patriarca de sua família, o falecido Alberto Fujimori, que polariza os peruanos.

Embora analistas atribuam a Fujimori a vitória sobre a violenta guerrilha maoista Sendero Luminoso e o freio à hiperinflação, ele também é lembrado por fechar o Congresso com os militares e por ter sido condenado por violações dos direitos humanos. O governo de Alberto Fujimori caiu em meio a escândalos de corrupção.

Agora, Keiko propõe operações de busca e apreensão em áreas perigosas, expulsão de migrantes em situação irregular, a instalação de tribunais anônimos e a saída do país da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

No Peru, os homicídios passaram de 1 mil em 2018 para 2,6 mil em 2025. As denúncias de extorsão subiram de 3,2 mil para 26,5 mil.

Proposta de reconciliação nacional

Diante da instabilidade, Keiko Fujimori propôs recentemente uma "reconciliação nacional". No Congresso, ela conta com a bancada mais numerosa, mas os grupos de direita não têm maioria para aprovar os projetos.

Além da insegurança, outra prova de fogo de Keiko será o fenômeno El Niño, com chuvas e secas extremas e um aquecimento incomum do oceano, que os meteorologistas preveem que será o mais intenso e devastador desde 1998.