Kaylee Hottle, atriz de 'Godzilla', morre em acidente nos EUA aos 18 anos

Kaylee Hottle, uma jovem atriz que atuou em dois filmes da franquia "Godzilla", morreu na madrugada desta terça-feira (21) em um acidente de trânsito no estado de Maryland, leste dos Estados Unidos, informou a polícia.

Hottle, de 18 anos, e outro passageiro viajavam em um Honda Accord modelo 1995 dirigido por um rapaz de 19 anos quando o veículo saiu da estrada com duas faixas de rolamento e bateu em uma galeria de escoamento, segundo o gabinete do xerife do condado de Frederick.

"Acredita-se que o excesso de velocidade foi um fator que contribuiu para a colisão", informou a polícia, que foi ao local às 02h52 da madrugada (03h52 de Brasília) de terça-feira e está investigando o acidente.

Hottle foi levada a um hospital, onde posteriormente foi declarada seu falecimento, informou o boletim policial.

O motorista sofreu ferimentos que não são considerados potencialmente mortais, enquanto o outro passageiro recusou o atendimento médico.

A atriz, que era deficiente auditiva, interpretou "Jia" em "Godzilla vs. Kong" e na sequência "Godzilla e Kong: O Novo Império". Ela foi indicada em 2024 ao prêmio Saturn de melhor interpretação de um ator jovem.

Seu pai, Joshua Hottle, deu a notícia da morte da filha em linguagem de sinais em um vídeo emocionado publicado no Facebook.

Em sua mensagem de condolências, a Escola para Surdos do Texas, onde Hottle estudava, informou pelas redes sociais que sua morte foi "uma perda imensa".

"Por enquanto, contamos com informação muito limitada e pedimos a todos que respeitem a privacidade da família de Kaylee e se abstenham de compartilhar ou especular sobre as circunstâncias do acidente", destacou.