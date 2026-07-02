Justiça francesa absolve Josu Ternera, líder histórico da ETA reivindicado pela Espanha

O Tribunal de Apelação de Paris absolveu, nesta quinta-feira (2), Josu Ternera, líder histórico do grupo armado separatista basco ETA, da acusação de "associação criminosa terrorista". A Espanha busca sua extradição.

Essa decisão não impede que o homem, de 75 anos, retorne à Espanha, já que o tribunal aceitou o princípio de sua extradição após a conclusão dos processos judiciais na França.

Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, também conhecido como Josu Ternera, é alvo de dois mandados de extradição europeus, um deles relacionado à investigação de um atentado mortal ocorrido em 1987.

A Promotoria, que havia solicitado cinco anos de prisão com suspensão da pena, pode agora recorrer dessa decisão que, caso contrário, se tornará definitiva. Nem Ternera nem seus advogados comentaram a absolvição.

Urrutikoetxea, que sofre de transtornos de saúde mental, estava sendo julgado em Paris porque suas impressões digitais e DNA haviam sido encontrados em esconderijos de armas da ETA em 2002 e 2005 em Lourdes e Villeneuve-sur-Lot, no sudoeste da França.

Ele foi absolvido "por falta de provas suficientes quanto aos elementos materiais e intencionais", explicou a presidente do tribunal.