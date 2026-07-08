Justiça dos EUA determina que Donald Trump pague US$ 5,8 milhões para escritora por abuso sexual 

Donald Trump e E. Jean Carroll se enfrentaram em processo civil. FILIP SINGER / LEONARDO MUNOZ / AFP

A disputa judicial entre Donald Trump e a escritora E. Jean Carroll ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (8). A Justiça Federal de Manhattan autorizou o pagamento de uma indenização de cerca de US$ 5,8 milhões (aproximadamente R$ 29,9 milhões, na cotação atual) à ex-colunista da revista Elle. As informações são do Agência Reuters.

O presidente dos Estados Unidos foi condenado por abuso sexual e difamação em um processo civil julgado em 2023. Trump já havia depositado o valor da indenização em uma conta judicial enquanto recorria da decisão. No fim de junho, porém, a Suprema Corte dos EUA rejeitou analisar o recurso apresentado pela defesa.

Em uma última tentativa de adiar o pagamento, os advogados do republicano argumentaram que Carroll deveria aguardar a análise de um novo pedido para reverter a condenação. Segundo a defesa, o presidente sofreria uma "perda inestimável" caso a escritora concretizasse sua intenção declarada de doar o dinheiro.

Além disso, a defesa do republicano também afirmou que autorizar a indenização antes da outra análise poderia "abalar a confiança pública em um processo judicial ordenado", justamente quando, segundo os advogados, apoiadores de Trump se preocupam com uma "instrumentalização política do sistema de Justiça".

"Carroll esperou mais de 20 anos para acusar falsamente Donald Trump, a quem ela se opõe politicamente, até depois que ele se tornou o 45º presidente, quando ela poderia maximizar o prejuízo político a ele e lucrar para si mesma", escreveram os advogados.

Escritora relatou abuso em artigo

A batalha judicial entre Trump e Carroll começou após a publicação, em 2019, de um artigo da escritora na revista New York Magazine, e posteriormente em seu livro Para que precisamos dos homens? Uma proposta modesta.

A escritora afirma ter sido estuprada por Trump em um provador da loja de departamentos Bergdorf Goodman, em Manhattan, por volta de 1996.

Desde a acusação, Trump afirma que Carroll mentiu ao relatar o episódio. Em maio de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou ter aberto uma investigação para apurar se a escritora cometeu perjúrio em depoimentos prestados nos dois processos civis que moveu contra o presidente e venceu.