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Justiça dos EUA determina que Donald Trump pague US$ 5,8 milhões para escritora por abuso sexual 

Presidente foi condenado em 2023 após E. Jean Carroll relatar ter sido estuprada em um provador pelo republicano

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