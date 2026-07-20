Juíza da Califórnia suspende compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance

Uma juíza federal da Califórnia, acionada em caráter de urgência, ordenou nesta segunda-feira (20) a suspensão da compra do grupo de mídia Warner Bros. Discovery (WBD) por sua concorrente Paramount Skydance, enquanto o mérito do caso é analisado, segundo um documento consultado pela AFP.

Promotores de 12 estados americanos, liderados pela Califórnia, contestaram judicialmente a aquisição, que avalia a WBD em 110 bilhões de dólares (cerca de 613 bilhões de reais), incluindo a dívida, por considerarem que ela representa um risco à livre concorrência e aos consumidores.

"Os estados apresentam elementos sólidos de que a operação enfraquecerá substancialmente a concorrência", escreveu a juíza Aracelli Martínez-Olguín em sua decisão.

A magistrada também considerou que o grupo de promotores "demonstrou que a união das duas empresas provocaria danos irreversíveis" caso avançasse antes de uma decisão sobre o mérito da ação.

A operação "seria difícil, se não impossível, de desfazer, caso fosse concretizada agora, devido à consolidação operacional, ao compartilhamento de informações sensíveis e à transferência ou demissão de alguns funcionários", avaliou Martínez-Olguín.

Embora seja uma decisão temporária, a medida representa um revés para a Paramount Skydance, que apresentava sua oferta como mais propensa a receber a autorização dos órgãos reguladores do que a proposta da Netflix.

Após cinco meses de disputa, a Netflix acabou desistindo no fim de fevereiro, deixando o caminho livre para a Paramount Skydance.

Procurada pela AFP, a Paramount Skydance não respondeu de imediato.

"É uma vitória crucial", afirmou o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em um comunicado.

"A lei está do nosso lado, e estamos ansiosos para continuar defendendo nossa causa", acrescentou.

A coalizão de promotores considera que a operação, caso seja concretizada, provocará aumentos de preços, redução da qualidade dos conteúdos e diminuição do número de filmes e séries produzidos.

tu-arp/LyS/ad/cjc/mar/nn/lm/am