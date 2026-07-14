Jordânia intercepta mísseis do Irã e Bahrein aciona sirenes pela terceira vez

As Forças Armadas da Jordânia informaram ter interceptado quatro mísseis lançados pelo Irã nesta terça-feira, 14, enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que o alvo do ataque era uma base aérea dos Estados Unidos no país árabe. A Jordânia abriga forças americanas e tem sido alvo de ataques de Teerã desde o início da semana.

No Bahrein, outra sede de instalações militares dos Estados Unidos, sirenes de alerta de mísseis foram acionadas pela terceira vez nesta terça, em meio à retaliação do Irã contra a ofensiva americana, que já dura três dias.

O Irã informou que radares das forças dos Estados Unidos foram destruídos no Bahrein.