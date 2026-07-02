Jogador de futebol de 16 anos e mãe são encontrados mortos após terremotos na Venezuela

O jovem era jogador da categoria de base de um dos principais clubes de futebol da Venezuela. Instagram: @dvolaguaira / Reprodução

O jogador de futebol José Pimentel, de 16 anos, e a mãe, Yurbis Berríos, foram encontrados mortos após terremotos atingirem a Venezuela na semana passada. A informação foi confirmada pelo clube onde José jogava, Deportivo La Guaira.

José e a mãe foram localizados pelas equipes de resgate durante as buscas por desaparecidos no país sul-americano. As informações são do g1.

O jovem e a mãe estavam desaparecidos desde a noite do dia 24, quando aconteceram os tremores no país venezuelano.

José era jogador da categoria de base de um dos principais clubes de futebol da Venezuela. Na quarta-feira (1º), o time prestou suas condolências nas redes sociais.

"Sua alegria e seu brilho viverão e permanecerão conosco para sempre", escreveu o clube em publicação no Instagram.

Terremotos na Venezuela

Diversas equipes de busca de diferentes países foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24). Os tremores deixaram 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, segundo o último balanço oficial. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que ao menos 50 mil pessoas estejam desaparecidas.

O primeiro terremoto aconteceu às 19h04min (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Quase um minuto depois, aconteceu o segundo. O governo venezuelano afirmou que houve ao menos 30 réplicas (sismos menores) desde os sismos.