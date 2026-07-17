Jaqueta de couro do CEO da Nvidia é leiloada por US$ 960 mil

Uma das jaquetas de couro pretas emblemáticas do CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi leiloada nesta sexta-feira (17) por US$ 960 mil (R$ 5 milhões) em Nova York. Seu valor estimado era de US$ 60 mil (R$ 306 mil), anunciou a Sotheby's.

Segundo a casa de leilões, trata-se de "uma das peças de roupa mais conhecidas" do setor de tecnologia, "ligada a uma das figuras emblemáticas da era da IA".

O valor obtido com a venda será destinado à organização sem fins lucrativos Edge Institute, que reúne pessoas que trabalham nas áreas de tecnologia, ciência e cultura.

Desde os suéteres pretos do fundador da Apple, Steve Jobs, até as camisetas cinza do criador do Facebook, Mark Zuckerberg, as figuras do mundo da tecnologia costumam ser associadas a uma peça da qual raramente se separam.

Em 2023, um porta-voz de Huang disse ao jornal The New York Times que o CEO da gigante americana dos semicondutores usava a jaqueta havia pelo menos 20 anos. Huang também apareceu com a peça na capa da edição da revista Time dedicada às pessoas mais influentes de 2021.