Japonês é detido por tocar guitarras em volume alto e provocar insônia nos vizinhos

Um músico japonês foi detido após supostamente provocar insônia a seus vizinhos idosos por mais de sete anos, ao tocar sua guitarra em volume alto, informou a polícia nesta terça-feira (28).

Kazunori Yokoi, morador de Kyoto de 61 anos, toca dezenas de guitarras dia e noite desde 2019 e ouve rádio em volume muito alto, disse à AFP um policial local que pediu para não ser identificado.

A situação levou três vizinhos, com idades entre 60 e 80 anos, a sofrer de falta de sono e depressão, enquanto um quarto desenvolveu um zumbido constante nos ouvidos.

Yokoi recebeu várias advertências das autoridades, mas não mudou o comportamento, até que os quatro vizinhos finalmente forneceram à polícia motivos suficientes para prendê-lo sob a acusação de agressão, afirmou a mesma fonte.

A polícia confiscou mais de 40 guitarras, além de amplificadores e aparelhos de CD e fitas cassetes.