Japão: terremoto em Kyushu deixa feridos; alerta de tsunami é emitido e suspenso

Um terremoto de magnitude 7,1 sacudiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, no fim da tarde de terça-feira, 28 (pelo horário local), deixando feridos e causando danos, segundo autoridades. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi suspenso em menos de duas horas, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

A JMA afirmou que o alerta abrangia os mares de Ariake e Yatsushiro, na costa oeste das províncias de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka e Saga, a cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Tóquio.

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) informou inicialmente que o tremor teve magnitude 7,1, mas depois revisou a estimativa para 6,8.

Em mensagem publicada no X, a primeira-ministra Sanae Takaichi disse que o governo instalou uma força-tarefa para reunir informações, avaliar eventuais estragos e preparar operações de resgate, se necessário.

Mais tarde, Takaichi declarou a jornalistas que houve relatos de diversos feridos e danos a estradas, pontes e edifícios, além de apagões e incêndios, embora os detalhes ainda fossem incertos. A premiê alertou a população para ter cuidado com o uso de fogo e com estilhaços de vidro.

A agência Kyodo News informou que um hospital na cidade de Yatsushiro recebeu cerca de 40 pessoas com ferimentos causados pelo tremor. Um trem descarrilou e tombou de lado na estação de Yatsushiro, e muros de pedra do castelo de Kumamoto foram danificados, segundo a Kyodo.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres do Japão disse que, até o momento, não havia registro de danos em grandes instalações públicas e na infraestrutura, mas que a extensão dos estragos ainda estava sendo avaliada. Corpos de bombeiros receberam muitas ligações de emergência relatando incêndios e danos em residências.

"Estamos colocando a vida das pessoas como prioridade máxima", disse Takaichi, pedindo cautela nas áreas mais atingidas diante do risco de réplicas.

Shinji Kiyomoto, responsável pelo planejamento de medidas de resposta a terremotos e tsunamis da JMA, afirmou em entrevista coletiva que, por ser um tremor raso, o episódio vinha provocando atividade sísmica intensa na região e exigia atenção especial nos próximos dois a três dias. Ele ressaltou, porém, que não foi observado tsunami, já que o terremoto ocorreu em área continental.

A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão informou que não foram encontradas anormalidades em três usinas nucleares próximas.

Trens-bala Shinkansen e trens locais em Kyushu foram suspensos para verificações de segurança. A pista do Aeroporto Aso Kumamoto também foi fechada, sem "previsão de retomada das operações", segundo aviso no site do terminal.

O Ministério da Defesa do Japão disse que enviou aeronaves à região para avaliar a situação.

Kumamoto foi atingida por um terremoto fatal em 2016, que deixou mais de 50 mortos, 1.800 feridos e dezenas de milhares de casas danificadas ou destruídas. Fonte: Associated Press.