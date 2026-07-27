Japão precisa abandonar política fiscal excessivamente restritiva, diz Sanae Takaichi

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o país precisa adotar uma política fiscal responsável e proativa, com o objetivo de promover o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, manter a disciplina fiscal.

"Para romper com o pensamento excessivamente austero que vem persistindo há muitos anos e recolocar o Japão numa trajetória de crescimento tendo o investimento doméstico como ponto de partida, é preciso agir imediatamente, depois será tarde demais", disse Takaichi em pronunciamento após uma audiência na Câmara do Japão.

A mandatária ainda afirmou que planeja aumentar a arrecadação tributária por meio da expansão do PIB, em vez de recorrer a "gastos públicos imprudentes", e observou que a economia japonesa está ganhando impulso, com a menor inflação entre os países do G7. Segundo ela, o governo buscará alcançar a sustentabilidade fiscal por meio da divulgação detalhada de um plano anual de emissão de títulos.