Japão planeja desenvolver modelo próprio de IA e ter 10 milhões de robôs em 2040

O Japão planeja desenvolver um modelo próprio de inteligência artificial e ter 10 milhões de robôs equipados com IA operando em mais de 10 setores até 2040, informou o governo.

Segundo a imprensa nipônica, o país vai investir quase 6 bilhões de dólares (30 bilhões de reais) em um modelo de IA soberano que será desenvolvido pela Noetra, um consórcio de empresas que inclui SoftBank e Sony.

Vários países buscam criar seus próprios sistemas de IA para reduzir uma dependência excessiva e potencialmente perigosa das tecnologias dos Estados Unidos e da China.

Analistas esperam que o número de empresas que investem na Noetra aumente para 44, incluindo grupos dos setores automotivo, eletrônico, de finanças e logística, entre outros, informou o jornal econômico Nikkei.

A Noetra vai se concentrar especialmente em IA física. A IA física envolve o uso da inteligência artificial em ambientes do mundo real, como carros autônomos, robôs em fábricas ou até mordomos androides.

Apesar dos investimentos em larga escala e dos grandes planos para robôs com IA, sua aplicação e desempenho em ambientes da vida real ainda são limitados.

"A estratégia estabelece uma meta de aproximadamente 10 milhões de robôs que deve ser implementada até 2040 e, com a inclusão dos setores de restaurantes, produção de alimentos e medicina, promoverá de forma enérgica a implementação social em um total de 18 áreas", declarou o ministro da Indústria, Ryosei Akazawa.

Com uma população que envelhece e diminui, o país também espera que os robôs possam ajudar a suprir as lacunas na força de trabalho.