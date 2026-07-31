Após crise migratória em Ceuta, Itália fecha temporariamente espaço Schengen para a Espanha

Imigrantes de Marrocos entraram ilegalmente em Ceuta. JORGE GUERRERO / AFP

A Itália fechou temporariamente para a Espanha o espaço Schengen, a zona de livre circulação da União Europeia, após a chegada em massa de migrantes do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, anunciou nesta sexta-feira (31) o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani.

"A suspensão temporária do espaço Schengen com a Espanha é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa. É uma medida prevista pelos tratados e que agora se tornou inevitável", escreveu Tajani em comunicado.

Segundo o g1, a determinação prevê o bloqueio das fronteiras aéreas e marítimas com a Espanha, além da retomada, em caráter temporário, das inspeções sobre pessoas vindas do território espanhol.

Como não existe fronteira terrestre entre os dois países, a medida deve atingir principalmente quem viaja de avião ou embarcação entre Itália e Espanha.

Crise migratória

O anúncio acontece em meio à repercussão negativa entre países europeus provocada pela crise migratória registrada nesta semana em Ceuta, território espanhol no continente africano, onde cerca de 60 mil pessoas atravessaram a fronteira nadando, resultando em mais de 50 mortes.

Na quinta-feira (30), a chefe de governo italiano, Giorgia Meloni, já havia sinalizado a possibilidade de suspender o acordo de Schengen com a Espanha, classificando a imigração irregular como "uma ameaça concreta" à proteção das fronteiras da União Europeia.