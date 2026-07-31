Mundo

"Suspensão temporária"

Após crise migratória em Ceuta, Itália fecha temporariamente espaço Schengen para a Espanha

Medida afeta principalmente voos e embarcações entre os países após chegada de 60 mil migrantes ao enclave espanhol

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS