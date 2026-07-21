Israel constrói barreira de terra em Gaza e aprofunda divisão do território, mostram satélites

O Exército israelense vem construindo, de forma discreta, mas em ritmo acelerado, uma enorme barreira de terra para separar a parte da Faixa de Gaza que controla - mais de 50% do território - do restante do enclave, segundo imagens de satélite, aprofundando a fragmentação do pequeno território palestino.

Mais de 23 quilômetros foram construídos nos últimos meses, atravessando comunidades palestinas demolidas pelos militares. Isso equivale a mais da metade do comprimento da faixa costeira, que tem cerca de 40 quilômetros de extensão e 11 quilômetros de largura, e abriga mais de 2 milhões de palestinos.

Ao serem apresentados às imagens, os militares israelenses confirmaram à Associated Press que ergueram uma barreira física na área da chamada "linha amarela", o limite até o qual as tropas israelenses recuaram pelo acordo de cessar-fogo de outubro com o Hamas. No entendimento apoiado pelos EUA, a linha foi concebida como uma divisão temporária do território, à espera de uma retirada israelense mais ampla.

Mas, com a trégua estagnada, parece que Israel está se entrincheirando, alimentando temores palestinos de que a linha esteja se transformando em uma fronteira. Nem o Comando Central dos EUA, responsável por monitorar o cessar-fogo, nem o Board of Peace, órgão liderado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, destinado a futuramente supervisionar Gaza, não se pronunciaram sobre a barreira.

Além da barreira, os militares disseram à AP que desenvolveram uma "zona de segurança" ao redor da linha, equipada com recursos de inteligência e tecnologia. A força se recusou a detalhar o traçado da barreira e até onde ela será estendida, dizendo que a barreira visa impedir infiltrações e proteger tropas israelenses e comunidades israelenses próximas a Gaza.

Desde que o acordo de cessar-fogo entrou em vigor, palestinos em Gaza temem que Israel não devolva a área do território que controla. Mas poucos parecem estar cientes dos aterros que agora são construídos ao redor deles - devido ao perigo até mesmo de se aproximar daquela região.

Um trecho da rede de aterros no sul de Gaza foi estendido em mais de 2 quilômetros em duas semanas neste mês, segundo imagens de satélite fornecidas pela Planet Labs PBC.

O aterro tinha cerca de 500 metros em 1º de julho. Em 15 de julho, já alcançava cerca de 2,4 quilômetros, separando as ruínas de Rafah, sob controle israelense, de Muwasi, onde ficam alguns dos maiores acampamentos de tendas palestinos.

Se a construção continuar na direção atual, ela se conectará ao trecho mais longo da barreira, que se estende de forma quase contínua por cerca de 17 quilômetros, de Khan Younis, no sul, até perto da Cidade de Gaza, no norte.

A construção desse trecho começou em fevereiro e, segundo as imagens de satélite, os trabalhos para estendê-lo mais ao sul parecem continuar. Mais de 1 quilômetro foi acrescentado entre 21 de junho e 7 de julho, passando perto de uma base militar israelense construída sobre as ruínas da cidade de Bani Suheila, perto de Khan Younis.

No extremo norte de Gaza, vários trechos desconectados de aterros aparecem logo fora da cidade de Beit Lahia, em grande parte arrasada.

A altura dos aterros em cada ponto segue incerta. Em alguns lugares, as barreiras parecem avançar para fora da linha amarela. Fonte: Associated Press.