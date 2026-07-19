Israel alerta que mísseis direcionados à Jordânia podem atingir seu território

Israel afirmou neste domingo, 19, que o Irã lançou mísseis em direção à vizinha Jordânia, alertando a população para esperar os primeiros alarmes de ataque aéreo em semanas. Segundo os israelenses, o Irã lançou mísseis em direção à cidade portuária jordaniana de Aqaba.

Israel, que se juntou aos Estados Unidos no lançamento da guerra com ataques aéreos ao Irã em 28 de fevereiro, tem se abstido de reentrar nos combates renovados. O Irã tem focado seus ataques em estados árabes aliados dos EUA no Golfo, bem como na Jordânia. Mas um ataque iraniano ao território israelense poderia ampliar o conflito mais uma vez.

O Kuwait informou mais cedo que uma das usinas de energia e dessalinização do país foi atacada pela segunda vez em dois dias, causando incêndios. Seu Ministério de Eletricidade, Água e Energia Renovável disse que a rede elétrica permanece estável. Fonte: Associated Press