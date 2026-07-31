Irmão de falecido líder do CJNG se declara culpado de tráfico de drogas nos EUA

O irmão do falecido líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), "El Mencho", declarou-se culpado de tráfico de drogas e porte ilegal de armas perante um juiz dos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Justiça nesta sexta-feira (31).

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 anos, natural do estado de Michoacán, também conhecido como "Tony Montana", declarou-se culpado de "conspiração para distribuir cocaína e metanfetamina" e de "uso, porte e posse de arma de fogo para facilitar a conspiração de tráfico de drogas", explicou o comunicado.

Oseguera trabalhou para cartéis em seu país por mais de duas décadas.

Primeiro para o Cartel Milenio (entre aproximadamente 2002 e 2010) e, em seguida, para seu irmão, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que cofundou o CJNG e o transformou em um dos cartéis mais poderosos e sanguinários do México.

"El Mencho" morreu em uma operação do exército mexicano em seu esconderijo em fevereiro deste ano, uma operação que posteriormente desencadeou distúrbios em grande parte do país.

Seu irmão, Oseguera Cervantes, era uma figura-chave na organização do fornecimento de precursores químicos para os laboratórios de metanfetamina do CJNG e na arrecadação de dinheiro procedente dos Estados Unidos, explicou o comunicado.

Oseguera foi preso no final de dezembro de 2022 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025.

Sua sentença está marcada para 13 de novembro. Oseguera pode enfrentar duas penas de prisão perpétua consecutivas, informou o Departamento de Justiça.