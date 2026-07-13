Irmã do senador Lindsey Graham é escolhida para cumprir o restante do mandato no Senado dos EUA

A irmã do senador americano Lindsey Graham, falecido durante o fim de semana, foi escolhida para assumir o restante do mandato, que termina em janeiro. Darline Graham Nordone foi anunciada pelo governador do Estado americano da Carolina do Sul, Henry McMaster, nesta segunda-feira.

"Quero agradecer ao governador por me escolher para cumprir o restante do mandato de Lindsey. É uma grande honra. Lindsey sempre esteve ao meu lado, e agora eu estarei ao lado dele", declarou ela, em coletiva de imprensa.

Nordone deve tomar posse oficialmente na quarta-feira e será a primeira mulher a representar o estado no Senado americano. McMaster afirmou que conversou com Nordone na madrugada do domingo, após a morte de Graham, e que ficou "comovido" com a prontidão dela em "reconhecer o dever que tinha de servir". McMaster disse, ainda, que conversou sobre a indicação com o presidente dos EUA, Donald Trump, que "achou uma ótima ideia".

Mais cedo, Trump afirmou em uma publicação na rede Truth Social que recomendou a indicação de Darline Graham Nordone à McMaster. "Isso seria um tributo fabuloso à Lindsey, que a amava".

Lindsey Graham faleceu na noite de sábado, aos 71 anos, após sofrer uma ruptura na aorta. Após a morte prematura de seus pais, ele ficou responsável por criar sua irmã, de quem mais tarde se tornou tutor legal.

Uma eleição especial será realizada em setembro para escolher um novo candidato republicano para a vaga de Graham nas eleições gerais. Pela legislação da Carolina do Sul, o período de uma semana para registro de candidaturas à eleição começa na segunda terça-feira após a morte do candidato - nesse caso, no dia 21 de julho.

A votação vai acontecer na segunda terça-feira após o encerramento desse prazo. Caso seja necessário um segundo turno, ele será realizado duas semanas depois.

Após o anúncio da morte de Lindsey Graham, nomes de possíveis candidatos à sua vaga começaram a ser cotados. A vice-governadora Pamela Evette, que trabalhou quase oito anos ao lado de McMaster, é uma das apontadas. De acordo com uma fonte ouvida pela Associated Press, ela está recebendo apoio de todo o Estado e acredita que teria boas chances na primária especial.

A deputada Nancy Mace também estaria considerando a candidatura, assim como o ex-governador da Carolina do Sul, Mark Sanford. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também teria sido cotado, mas não tem interesse no cargo, segundo uma outra fonte à Associated Press.