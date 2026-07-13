Irmã de falecido senador republicano ocupa seu cargo temporariamente

A irmã do senador republicano Lindsey Graham, que morreu no sábado, foi nomeada nesta segunda-feira (13) pelo governador da Carolina do Sul para substituí-lo temporariamente no Senado dos Estados Unidos.

Darline Graham Nordone ocupará a vaga de senadora até o fim do mandato de seu falecido irmão, em janeiro.

Graham, um destacado defensor de uma política externa de linha dura e aliado próximo de Donald Trump, morreu inesperadamente no sábado, aos 71 anos.

Ele era um dos senadores mais conhecidos do país e presença frequente nos meios de comunicação.

"É uma honra pedir à sua irmã, Darline Graham, que conclua o trabalho dele", declarou o governador Henry McMaster durante uma entrevista coletiva.

"Lindsey sempre esteve ao meu lado, e agora eu estarei ao lado dele", afirmou Nordone. "Meu irmão era uma pessoa maravilhosa, um líder extraordinário e um homem genuinamente bom", acrescentou.

O presidente Donald Trump havia pedido ao governador que a nomeasse.

"Seria uma homenagem fantástica a Lindsey, que a amava profundamente!", afirmou.

Graham nunca se casou nem teve filhos e mantinha uma relação excepcionalmente próxima com Darline Graham Nordone. Sua mãe morreu quando Lindsey tinha 20 anos e sua irmã, 12. Menos de dois anos depois, seu pai faleceu em decorrência de um ataque cardíaco.

Na época com 22 anos, Graham adotou oficialmente sua irmã de 13 anos e, em grande parte, foi responsável por sua criação.

Enquanto Nordone ocupa o cargo, o Partido Republicano da Carolina do Sul organizará uma eleição primária especial em 11 de agosto para escolher seu candidato às eleições de meio de mandato, que ocorrerão em novembro.