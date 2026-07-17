Iraque e Síria assinam memorando para reconstrução do oleoduto que contorna Estreito de Ormuz

Os governos do Iraque e da Síria assinaram nesta sexta-feira, 17, um memorando de entendimento para avançar na reabilitação e reconstrução do oleoduto Haditha-Baniyas, a ser implementado pela norte-americana Chevron.

A ação ocorre enquanto os países do Golfo Pérsico têm exportações de petróleo estranguladas pela guerra no Irã, buscando alternativas duradouras para os bloqueios no Estreito de Ormuz.

A iniciativa foi bem recebida pelo governo Trump. Em nota, o Departamento de Estado americano afirmou acolher o envolvimento de um consórcio internacional liderado pelos EUA para executar os aspectos técnicos e financeiros do projeto. Após a reabilitação, o oleoduto terá uma capacidade inicial de transporte de 2 milhões de barris por dia de petróleo bruto, segundo a pasta.