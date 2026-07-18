Iraque e EUA assinam 48 acordos, a maioria sobre petróleo

O Iraque assinou 48 acordos e parcerias com empresas americanas, principalmente petroleiras, durante a visita de seu primeiro-ministro, Ali al Zaidi, aos Estados Unidos, anunciou neste sábado (18) o seu gabinete.

País rico em petróleo, o Iraque tenta virar a página de décadas de violência, mas continua sofrendo com infraestruturas e serviços públicos deficientes, além de uma corrupção endêmica. Também precisa relançar sua economia, fortemente afetada pela guerra no Oriente Médio.

Foram mencionadas em particular parcerias entre os ministérios da Energia e do Petróleo e a ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell e Halliburton. O Iraque também assinou um acordo com a Starlink para permitir o desenvolvimento de sua rede de internet via satélite, segundo a mesma fonte.

O gabinete do primeiro-ministro confirmou a assinatura, já mencionada pelos Estados Unidos, de um acordo destinado a reabilitar um oleoduto entre o Iraque e a Síria e assim abrir uma nova rota estratégica para o transporte de petróleo, em plena retomada das hostilidades entre Teerã e Washington.

O ex-empresário, que chegou ao poder com o apoio do presidente americano, comprometeu-se a dinamizar a frágil economia de seu país, que depende fortemente de suas exportações de petróleo (90% de suas receitas).

Ele também está sob pressão para desarmar os grupos iraquianos pró-Irã, acusados por centenas de ataques contra infraestruturas americanas no Iraque durante a guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios israelenses-americanos contra o Irã no fim de fevereiro.