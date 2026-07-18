Irã suspende compromissos de acordo interino após nova troca de ataques com os EUA

O vice-ministro das Relações Exteriores e negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, declarou à televisão estatal neste sábado, 18, que Teerã suspendeu formalmente a execução de seus compromissos previstos no acordo interino firmado com o governo norte-americano. Gharibabadi afirmou que a decisão foi motivada pelo descumprimento dos termos do tratado por parte dos Estados Unidos, o que levou o Irã a interromper a implementação do pacto assinado há cerca de um mês.

Os confrontos operacionais mantêm o foco no controle do Estreito de Ormuz, via marítima por onde circulava um quinto do petróleo bruto mundial antes do início das hostilidades. De acordo com informações fornecidas por autoridades locais e pela estatal Kuwait Petroleum Corporation, os impactos de maior magnitude neste sábado foram registrados no Kuwait, onde mísseis iranianos atingiram uma usina de dessalinização de água e uma unidade de processamento de petróleo.

Os Estados Unidos e o Irã realizaram novas trocas de ataques contra alvos militares e de infraestrutura neste sábado. O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que os bombardeios conduzidos na madrugada deste sábado, que configuram a sétima noite consecutiva de ofensivas, atingiram pontos de vigilância, infraestrutura de logística militar, depósitos subterrâneos de armas e instalações de capacidade marítima em território iraniano.