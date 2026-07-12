Irã relata novos ataques em região próxima ao Estreito de Ormuz; EUA não comentam

O Irã informou que novos ataques atingiram alvos militares na ilha de Qeshm, próxima ao Estreito de Ormuz, no início da noite deste domingo, 12, no horário local, começo de tarde no horário de Brasília, poucas horas após a mais recente ofensiva americana contra instalações militares do Irã. Segundo o governador da ilha, Hossein Amir Teymouri, entre 10 e 11 projéteis atingiram Qeshm, sem deixar vítimas.

A agência estatal iraniana Fars também informou que explosões foram ouvidas na região de Bandar Abbas. Segundo publicações da imprensa iraniana, três mísseis balísticos teriam sido lançados contra uma área próxima à ilha de Qeshm, enquanto colunas de fumaça foram vistas após as explosões.

Até o momento, as Forças Armadas dos Estados Unidos não comentaram especificamente os novos ataques registrados em Qeshm e Bandar Abbas. O site Axios, porém, informou que a nova rodada de bombardeios foi realizada pelos EUA e teve como alvo radares de vigilância aérea e marítima, depósitos de mísseis e drones, posições de lançamento e sistemas de defesa antiaérea próximos ao Estreito de Ormuz.

Segundo o veículo, a ofensiva foi uma resposta ao ataque da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) contra um navio comercial na hidrovia.