Irã relata explosão de petroleiros que colidiram com minas em Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste sábado (18) que dois navios petroleiros explodiram ao atravessar uma área minada no sul do Estreito de Ormuz, e que outros quatro navios foram "detidos" por meio de mísseis e drones.

"Dois petroleiros que tentavam atravessar o campo minado ao sul do Estreito por meio de artimanhas das agências de inteligência dos Estados Unidos explodiram", informou o exército ideológico do Irã, em comunicado citado pela agência oficial Irna, sem informar a bandeira das embarcações nem se houve vítimas. "Para proteger seu patrimônio e, principalmente, sua vida, os marinheiros não devem se deixar enganar nem se aventurar nesse campo minado."

O Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) negou no X a informação: "Assim como a maioria das afirmações do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, isso é falso."

"Nas últimas horas, quatro navios infratores apoiados pelo Exército terrorista americano tentaram atravessar o Estreito de Ormuz e foram detidos no ato, durante uma operação conjunta de mísseis e drones", informou mais tarde a Guarda, citada pela TV estatal.

O Estreito voltou a ser bloqueado pelo Irã na semana passada, após a retomada das hostilidades com os Estados Unidos.