Irã rejeita proposta para gestão conjunta de Ormuz com Omã e reafirma controle sobre estreito

O Irã rejeitou uma proposta de Omã para estabelecer uma gestão conjunta do Estreito de Ormuz, por considerar que o plano "não tem qualquer chance de sucesso" e não atende aos interesses de Teerã, segundo informações divulgadas por canais da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês).

De acordo com a IRGC, uma divisão do controle do estreito em partes iguais entre Irã e Omã "não está alinhada aos interesses do Irã", embora Teerã considere Omã "um vizinho valioso". A mesma versão sustenta que Estados Unidos e Arábia Saudita estariam pressionando Mascate a promover propostas classificadas pelo governo iraniano como "irrealistas" para o futuro da estratégica passagem marítima.

Em outra manifestação divulgada pela IRGC, o chefe do Estado-Maior e vice-coordenador do Exército iraniano, almirante Habibollah Sayyari, afirmou que a Marinha do país mantém "controle total" sobre a porção oriental do Estreito de Ormuz, o norte do Oceano Índico e o Mar de Omã.

Segundo Sayyari, "nenhum movimento ocorre no Estreito de Ormuz sem a autorização do Irã". O militar acrescentou que as forças do Exército e da Guarda Revolucionária permanecem "firmes" na defesa da região.