Mundo

Estreito de Ormuz
Notícia

Irã rejeita proposta de cessar-fogo dos EUA, diz jornal norte-americano

Documento teria sido apresentado ao governo iraniano por Ali al-Zaidi, primeiro-ministro do Iraque, intermediador das negociações

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS