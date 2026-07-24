Irã rejeita proposta de cessar-fogo dos EUA, diz jornal norte-americano

Proposta teria sido feita por Donald Trump. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos ao Irã foi recusada, segundo o jornal norte-americano The New York Times. O documento, de autoria de Donald Trump, foi entregue ao primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, que levou a proposta ao governo iraniano.

Ainda não há detalhes sobre as condições da proposta enviada pelo governo dos EUA. No entanto, segundo o jornal norte-americano, o Irã não demonstrou interesse em fechar acordos temporários e busca uma solução definitiva sobre o controle do Estreito de Ormuz.

Ali al-Zaidi teria se reunido com Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, general e homem à frente das negociações pelo país, e Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores iraniano. Antes, o primeiro-ministro do Iraque se reuniu com Donald Trump na Casa Branca.

A notícia publicada pelo The New York Times na quinta-feira (23), também indica que o conflito entre Estados Unidos e Irã pode se intensificar caso o governo norte-americano ataque Teerã e infraestruturas consideradas vitais, como Trump ameaçou recentemente.