Irã registra noite sem ataques após semanas de ofensivas atribuídas aos EUA

O Irã não registrou ataques entre a noite de sexta e a madrugada deste sábado, 25, numa aparente pausa após quase duas semanas de ofensivas atribuídas aos Estados Unidos, em meio à escalada de tensões envolvendo o controle do estratégico Estreito de Ormuz. O porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Hossein Kermanpour, afirmou na rede social X que "o Irã teve uma noite tranquila", sem relatos de bombardeios.

O Comando Central dos EUA não respondeu imediatamente a pedidos de comentário, segundo a Associated Press, e, diferentemente das 13 noites anteriores, não anunciou novas ações. Ainda assim, houve alertas em diversas regiões, com sirenes repetidas vezes na madrugada de sábado nas províncias sauditas de Yanbu e Jizan, onde ficam instalações petrolíferas no Mar Vermelho, informou a Defesa Civil do País, citando um "perigo potencial" que depois foi suspenso. O Bahrein também emitiu alertas de mísseis, sem registro de vítimas.

Na sexta-feira, 24, militares americanos dispararam contra um navio mercante no Golfo de Omã que tentava furar o bloqueio, enquanto o Irã voltou a atacar aliados árabes dos EUA no Golfo, de acordo com a AP.

A crise também se espalhou para o Mar Vermelho, após aliados houthis do Irã atacarem dois petroleiros sauditas nesta semana, elevando o temor de novas tentativas de bloqueio de rotas marítimas.

Em resposta, a coalizão liderada pela Arábia Saudita informou ter atacado a cidade portuária de Hodeida, no Iêmen. Em paralelo, embaixadas americanas no Oriente Médio alertaram que as opções de saída da região podem se tornar mais limitadas, e a Guarda Revolucionária iraniana recomendou que moradores de países vizinhos evitem áreas próximas a bases com tropas dos EUA.