Irã promete fechar Ormuz e dobrar ataques a alvos inimigos, em retaliação e vingança aos EUA

O Irã disse que fechará o Estreito de Ormuz e atacará "duas vezes mais" alvos inimigos, caso seja atacado pelos Estados Unidos, segundo relatos da mídia iraniana. Uma autoridade persa também falou em vingar a morte do ex-líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, diante da retomada do conflito no Oriente Médio.

Uma fonte disse à PressTV que o Irã não voltará atrás nas suas exigências para gerenciar o Estreito de Ormuz e que "fechará completamente" a rota marítima se sofrer qualquer novo ataque. "Estamos prontos para lutar pelo controle de Ormuz", afirmou a fonte. "O Irã atingirá seus alvos inimigos pelo menos o dobro do número de alvos atingidos em território iraniano".

Segundo a PressTV, a eventual reabertura de Ormuz terá que acontecer de acordo com os arranjos definidos pelo memorando de entendimento de Islamabad.

Já Aliakbar Velayati, ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou que o país deveria buscar a vingança pela morte de Ali Khamenei. "O Eixo da Resistência não ficará em silêncio diante da humilhação e da aventura. Com a exigência do sangue do líder mártir para a purificação da região, estamos com o dedo no gatilho", disse, acrescentando que o Oriente Médio não é local para "apostas políticas de nações pequenas".