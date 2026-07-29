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Irã lança mísseis balísticos contra bases dos EUA

Em resposta, os EUA e a Arábia Saudita lançaram ataques em conjunto contra militantes pró-Irã no Iraque

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