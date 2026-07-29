Irã lança mísseis balísticos contra bases dos EUA

Segundo as Forças Armadas dos EUA, todos os mísseis "foram interceptados com sucesso". AFP / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar bases norte-americanas na região do Oriente Médio, lançando mísseis balísticos nesta terça-feira (28). De acordo com o g1, o ataque ocorreu após dias sem ofensivas na região.

Segundo as Forças Armadas dos EUA, todos os mísseis "foram interceptados com sucesso".

"Às 17h45min ET de hoje (18h45min em Brasília), forças da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram vários mísseis balísticos a partir do Irã em uma tentativa de ataque surpresa contra forças dos EUA baseadas no Oriente Médio. Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos EUA permanecem vigilantes e em alto estado de prontidão", diz uma nota do Comando Central (CentCom) americano.

Segundo o jornal The New York Times, os dois países realizaram uma breve trégua devido a uma avaliação do governo Trump que identificou ter um baixo estoque de mísseis do sistema Patriot, responsáveis por interceptar mísseis balísticos iranianos.