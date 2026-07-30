Irã: Guarda Revolucionária diz que 'punirá o agressor', após ataques dos EUA

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou nesta quinta-feira, 30, que os combatentes iranianos irão "punir o agressor" hoje, segundo informações divulgadas em canal no Telegram, sem fornecer maiores detalhes.

A ameaça ocorre após os Estados Unidos concluírem o que as forças americanas classificaram como uma "intensa onda de ataques" contra Teerã, em resposta à ofensiva iraniana da véspera. Na madrugada desta quinta-feira, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou ter atingido dezenas de alvos da IRGC.