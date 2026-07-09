Irã: Guarda Revolucionária confirma ataque contra bases dos EUA no Kuwait e no Bahrein

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou ter realizado ataques contra bases dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, uma hora após a ofensiva americana contra várias partes do país.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, 9, a Guarda Revolucionária afirmou que a ofensiva é parte de uma "primeira fase" do que chamou de "resposta punitiva contra os violadores do acordo provisório de paz".

"Os Estados Unidos, quebrando alianças e violando todos os seus compromissos, atacaram mais uma vez diversas partes das províncias costeiras do sul do Irã", diz o comunicado. "Os guerreiros do Islã não deixarão impunes as violações do exército americano assassino de crianças."