Irã: Ghalibaf ironiza EUA ao dizer que país mede inteligência iraniana por seu 'limitado QI'

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta segunda-feira (20) que os Estados Unidos contradizem seu discurso de buscar o fim da guerra ao reforçarem sua presença militar no Oriente Médio. Em publicação no X, o parlamentar acusou Washington de subestimar a capacidade de avaliação de Teerã.

"Os americanos continuam trazendo novos equipamentos militares para a região e afirmam que buscam interromper a guerra. Estão avaliando nossa inteligência com base no seu próprio e limitado QI", escreveu Ghalibaf.

Segundo o presidente do Parlamento, o Irã já conhece a estratégia dos EUA na região e está preparado para responder. "Nós nos tornamos verdadeiros especialistas em reconhecer essas manobras dos Estados Unidos e nos preparamos com base nisso. As ações devem confirmar as declarações, e não contradizê-las", afirmou.

A manifestação ocorre em meio à intensificação do conflito entre EUA e Irã. Nesta segunda-feira, as forças americanas realizaram uma nova rodada de ataques contra alvos iranianos, enquanto Teerã retaliou com ofensivas contra Bahrein e Kuwait.