Irã fecha Estreito de Ormuz após tiro de advertência contra embarcação

O anúncio iraniano ocorre em meio à escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / AFP/ISNA

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã fechou o Estreito de Ormuz, na noite deste sábado (11), após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que passava pela região sem autorização. As informações são da mídia estatal do Irã.

O Irã classificou as passagens não autorizadas de "interferência externa de potências estrangeiras". O Estreito de Ormuz é uma rota marítima estratégica para o transporte de petróleo e gás natural.

O anúncio ocorre em meio à escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos.

De acordo com o comunicado do Irã, o Estreito de Ormuz deve permanecer fechado por tempo indeterminado e até que termine a "interferência dos Estados Unidos" na região. O país iraniano afirmou ainda que em caso de novos ataques, o "inimigo" receberá uma "resposta severa". As informações são do g1.

Novos bombardeios

Na terça-feira (7), os EUA atacaram diferentes regiões do território iraniano. O governo norte-americano afirmou que a ofensiva foi uma resposta ao bombardeio de três navios comerciais que navegam pelo Estreito de Ormuz.

Nas redes sociais, Trump compartilhou um vídeo que mostrava explosões em uma área urbana, mas o republicano não deu detalhes sobre o bombardeio ou especificou a localização.

Segundo a TV estatal iraniana, diversas explosões teriam sido registradas na cidade de Sirik, próxima ao Estreito de Ormuz. O comando militar dos EUA afirmou em comunicado na rede social X que o Irã demonstrou "uma agressão injustificada, perigosa e que representa uma clara violação do cessar-fogo".

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Já na madrugada de quarta-feira (8), a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter bombardeado 85 bases militares norte-americanas espalhadas entre o Bahrein e o Kuwait, no Oriente Médio. Um drone dos Estados Unidos também teria sido abatido na ofensiva.

Trégua "acabou"

Também na quarta, Trump afirmou que a trégua com o Irã "acabou" após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas. O republicano chamou o Irã de "escória" e país governado por "malucos" depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo.

— No que me diz respeito, acabou — declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. — É apenas uma perda de tempo lidar com eles.

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Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

Os dois países estariam, oficialmente, em meio a uma trégua após assinarem um acordo de paz preliminar em junho.

Sanções

O governo de Donald Trump anunciou novas sanções ao Irã após a escalada no conflito no Oriente Médio. As medidas são direcionados principalmente ao banqueiro e empresário iraniano Ali Ansari.

A justificativa da medida, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, foi a retonama dos ataques de Teerã contra petroleiros no Estreito de Ormuz.

As sanções incluem o bloqueio de ativos do empresário e a restrição de transações por cidadãos e empresas norte-americanas que mantenham algum vinculo com os alvos iranianos.