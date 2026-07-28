Irã executa dois manifestantes antigovernamentais

A Justiça iraniana anunciou nesta terça-feira (28) o enforcamento de dois homens por acusações ligadas aos protestos antigovernamentais de janeiro, enquanto a imprensa oficial informou que eles foram executados em uma praça pública.

"As sentenças de morte de Abolfazl Sepahi e Amir Hossein Safari foram executadas nesta manhã", informou o site do Poder Judiciário, Mizan Online.

A agência de notícias Mehr informou que o enforcamento aconteceu "em uma praça na cidade de Malekshahr", na província central de Isfahan, com a presença de público.

Os dois foram declarados culpados de "atacar policiais com facões, que foram amarrados a placas de trânsito, jogados no chão, tiveram gasolina espalhada nos corpos e fogo ateado", em 8 de janeiro, segundo o Mizan.

Também foram acusados de "moharebeh (travar uma guerra contra Deus) por usar armas para criar medo e terror", além de "corrupção na terra por cometer atos de grave perturbação da ordem pública e da segurança do país", entre outros.

No fim de dezembro, um movimento de protesto iniciado pelo custo de vida elevado resultou em grandes manifestações antigovernamentais que atingiram o auge em 8 e 9 de janeiro.

As autoridades relataram mais de 3.000 mortos e atribuíram a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos e Israel, enquanto organizações internacionais acusam as forças governamentais de atirar contra os manifestantes.

Segundo a organização de defesa dos direitos humanos Anistia Internacional, o Irã é o segundo país que mais executa pessoas, depois da China.