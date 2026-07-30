Irã diz ter destruído caças F-35 em ataque a base dos EUA na Jordânia; Washington nega

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira, 30, ter atingido a Base Aérea de Al-Azraq, na Jordânia, com mísseis balísticos e destruído três caças F-35 dos Estados Unidos, além de causar danos graves a outras três aeronaves. Em comunicado, a força militar iraniana também afirmou que soldados americanos morreram no ataque. Os Estados Unidos negaram as informações.

Segundo a Guarda Revolucionária, "caças da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária atacaram a rampa de implantação e o hangar de manutenção dos caças F-35 inimigos americanos na Base Aérea de Al-Azraq com vários mísseis balísticos, destruindo completamente três aeronaves F-35 e causando sérios danos a outras três".

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, as Forças Armadas dos EUA classificaram como falsas as informações divulgadas pela Guarda Revolucionária. Segundo os militares americanos, nenhuma aeronave foi destruída ou danificada nos recentes ataques iranianos e "todos os mísseis e drones foram interceptados ou não conseguiram atingir as áreas-alvo".

Os EUA também negaram que embarcações comerciais tenham rompido o bloqueio naval imposto no Estreito de Ormuz e afirmaram que a navegação na região continua ameaçada pelas ações da Guarda Revolucionária.

Na terça-feira, 28, a Guarda Revolucionária já havia informado ter lançado mísseis contra a Base Aérea de Muwaffaq Salti. As Forças Armadas jordanianas afirmaram ter interceptado e destruído cinco mísseis iranianos. Após o anúncio, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos responderiam ao ataque iraniano "com muita força".

No dia seguinte, a Arábia Saudita e os EUA anunciaram bombardeios contra grupos armados no Iraque, depois que, durante dois dias, as autoridades sauditas relataram ataques de drones contra suas instalações petrolíferas.

Segundo a aliança de milícias iraquianas Hashed al Shaabi, 20 de seus integrantes morreram na ação. O grupo denunciou uma "escalada perigosa" contra uma "instituição oficial de segurança". Entre os mortos estão cinco conselheiros iranianos, informaram dois altos comandantes da organização.

Em mais uma ofensiva, as forças armadas dos Estados Unidos lançaram ataques de retaliação contra o Irã na quarta-feira, 29, marcando os primeiros ataques em solo iraniano em quase uma semana. "Os ataques são uma resposta poderosa às tentativas de ataques iranianos de ontem contra forças dos EUA baseadas no Oriente Médio", afirmou o Comando Central dos EUA (Centcom). (Com informações da Associated Press)