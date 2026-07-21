Irã diz ter atacado infraestrutura da Amazon no Bahrein em nova escalada contra os EUA

O Irã afirmou nesta terça-feira, 21, ter atacado instalações da empresa de tecnologia Amazon no Bahrein, em uma nova escalada do conflito com os Estados Unidos. Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a ofensiva foi uma retaliação aos bombardeios americanos contra um canteiro de obras da usina nuclear de Darkhovin, no sul do Irã.

Até o momento, não houve comentários da Amazon, do governo do Bahrein ou das Forças Armadas dos EUA. As informações foram divulgadas pela agência Reuters que não conseguiu verificar de forma independente as alegações.

Além do suposto ataque à infraestrutura da empresa, a mídia estatal iraniana informou que instalações usadas por militares americanos na Base Aérea de Sheikh Isa, também no Bahrein, foram atingidas.

O Exército iraniano ainda afirmou ter lançado drones contra três bases americanas no Kuwait, enquanto a Guarda Revolucionária disse ter atacado uma instalação militar dos EUA na Jordânia. O governo jordaniano declarou que interceptou e destruiu cinco drones iranianos.

Horas antes, forças americanas tinham realizado uma nova rodada de bombardeios contra alvos militares no sul do Irã. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), os ataques atingiram centros de comando, instalações marítimas, lançadores de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea. Explosões foram registradas nas proximidades de Shiraz, Konarak e Chabahar, de acordo com a imprensa estatal iraniana.

A escalada ocorre um dia depois de os houthis, grupo do Iêmen apoiado por Teerã, anunciarem um bloqueio naval contra a Arábia Saudita, ampliando o risco de interrupções nas principais rotas globais de energia. Nesta terça um petroleiro foi atingido por um projétil não identificado no Estreito de Ormuz, segundo a agência britânica UKMTO, obrigando a tripulação a abandonar a embarcação. A Guarda Revolucionária também informou que dois navios-tanque pegaram fogo ao cruzar a região.

Apesar da intensificação dos confrontos, persistem esforços diplomáticos para restabelecer um cessar-fogo. Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que Teerã recebeu uma proposta para uma trégua de dez dias, enquanto o ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, viajou ao Paquistão para discutir uma possível mediação.