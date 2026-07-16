Irã diz que Ormuz permanecerá fechado enquanto EUA não aceitarem 'sistema jurídico' de Teerã

Um porta-voz do Exército do Irã afirmou que o controle estratégico do Estreito de Ormuz se tornou "uma reivindicação nacional" para Teerã e alertou que, enquanto os Estados Unidos não aceitarem o sistema jurídico iraniano, a rota marítima permanecerá fechada, segundo mensagem enviada pela mídia iraniana via Telegram, nesta quinta-feira, 16. "As Forças Armadas não recuarão dos princípios da justiça social. Nossos vizinhos devem saber que fornecer uma base aos americanos e permitir que disparem em solo iraniano é inaceitável e não ficará sem resposta", acrescentou o porta-voz.