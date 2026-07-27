Irã diz que não deixará EUA determinarem 'momento da paz e da guerra' e que Ormuz segue fechado

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que Teerã não permitirá que os Estados Unidos "determinem o momento da paz e da guerra" e que, após cinco meses de conflito, os americanos estão "presos no pântano que eles mesmos criaram".

"Defenderemos nossos interesses sempre que isso exigir e, sempre que sentirmos necessidade de usar a diplomacia, certamente a utilizaremos", disse ele, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27.

O representante iraniano também comentou a participação de países da região na agressão contra o Irã e alertou que isso "não pode ser ignorado". "Esperamos que esses países não continuem cooperando com os EUA em ações contra o Irã", afirmou.

Trégua

As declarações de Baghaei ocorrem em meio a uma trégua nos ataques entre Teerã e Washington. Não foram registrados ataques dos EUA neste fim de semana, após 13 dias consecutivos de intensos bombardeios no Estreito de Ormuz, e um alto funcionário iraniano disse que o país interromperá as ofensivas enquanto os EUA mantiverem a pausa.