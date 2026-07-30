Irã diz que conversas com Omã sobre Ormuz continuam

O governo do Irã afirmou nesta quinta-feira, 30, que as negociações com Omã sobre a gestão do Estreito de Ormuz seguem em andamento, enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) declarou ter lançado um ataque contra uma base militar dos Estados Unidos na Jordânia, alegando ter destruído três caças F-35 americanos.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, disse que as conversas com Omã, iniciadas no fim da semana passada em Teerã, "continuam em andamento" e que, nesta quinta-feira, houve novo diálogo em nível de chanceleres.

Baghaei reiterou que o Estreito de Ormuz "permanece fechado" e atribuiu a situação às ações dos Estados Unidos. "O que está claro é que, por enquanto, Ormuz permanece fechado devido às ações dos EUA e à insegurança imposta por esse país à hidrovia", afirmou. Segundo o porta-voz, o fechamento decorre da continuidade do que classificou como um "bloqueio naval" americano e da "agressão militar" de Washington e de Israel contra o Irã.

Também nesta quinta-feira, a IRGC afirmou ter atacado a base aérea de Al-Azraq, na Jordânia, em resposta a um suposto bombardeio americano contra duas residências na ilha iraniana de Qeshm, que, segundo o comunicado, matou três membros de uma família e deixou duas crianças feridas.