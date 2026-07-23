Irã defende respeito à soberania da Jordânia, após atacar base americana no país

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) revelou ter atacado uma base dos Estados Unidos na Jordânia, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 23. A ofensiva destruiu equipamentos de defesa antiaérea e depósitos de equipamentos e manutenção de helicópteros, segundo o braço militar do regime iraniano.

A IRGC rejeitou as acusações de violação da soberania da Jordânia, à qual disse respeitar, e voltou a responsabilizar os Estados Unidos pelo conflito no Oriente Médio. "Foi a América que violou a sua integridade territorial e soberania, não nós. Estamos atacando terras ocupadas pelo exército americano. Um exército que não conhece nada além do crime", diz o comunicado, em mensagem aos jordanianos.