Irã confirma propostas de mediadores, mas evita comentar trégua de 10 dias com os EUA

O governo do Irã confirmou nesta segunda-feira (20) que recebeu propostas apresentadas por mediadores para reduzir as tensões com os Estados Unidos, mas evitou comentar relatos de que o Catar teria sugerido um cessar-fogo de 10 dias entre os dois países. A declaração foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, durante entrevista coletiva.

Questionado sobre especulações de que, durante a recente visita do chanceler Abbas Araghchi ao Catar, foram discutidas iniciativas para reativar as negociações e uma proposta de trégua temporária de 10 dias, Baghaei confirmou apenas que "algumas ideias apresentadas por determinados mediadores chegaram à República Islâmica do Irã", mas afirmou que não comentaria os detalhes.

"O fato de mediadores estarem atuando e tentando evitar uma escalada das tensões é real", disse. "As propostas apresentadas pelos mediadores foram comunicadas a nós e as recebemos. No entanto, permitam-me não entrar em detalhes sobre seu conteúdo neste momento."

Segundo a Reuters, contudo, uma autoridade iraniana de alto escalão afirmou que "mediadores propuseram uma pausa de 10 dias nos ataques para encontrar maneiras de retornar a um acordo entre o Irã e os Estados Unidos".

O porta-voz reiterou que a diplomacia iraniana continua atuando paralelamente à resposta militar do país. Segundo ele, o Irã "não deixará de tomar nenhuma medida para pôr fim às agressões dos Estados Unidos", ao mesmo tempo em que suas Forças Armadas "respondem com firmeza e poder".