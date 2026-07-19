Irã condena ataque dos EUA contra canteiro de obras de usina nuclear

O governo da República Islâmica do Irã condenou ataques dos Estados Unidos contra o canteiro de obras de construção da usina nuclear de Darkhovin, cidade próxima à divisa com o Iraque. Os bombardeios foram confirmados neste domingo, 19, pela Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI, na sigla em inglês).

"Esta agressão brutal é uma violação flagrante do direito internacional e um ataque direto ao progresso científico do Irã", afirmou, em nota, o governo iraniano.

Segundo o Irã, a usina de Darkhovin opera "sob salvaguardas abrangentes" da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), tornando suas atividades "totalmente pacíficas e legais". O governo islâmico também afirmou que o ataque americano viola o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e as Resoluções 444 e 533 da Conferência Geral da AIEA.

"O Irã espera que o diretor geral da AIEA rompa o silêncio, cumpra seus deveres estatutários e condene este crime, que prejudica gravemente o Tratado de Não Proliferação, as salvaguardas nucleares e o estatuto da AIEA", acrescentou a administração do país persa.