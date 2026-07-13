Irã: Baghaei vê memorando em 'fase de crise' e condiciona cumprimento de acordo aos EUA

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, alertou que, enquanto os EUA continuarem a violar os compromissos previstos no memorando de entendimento - que, segundo ele, está em "fase de crise" -, o Irã se absterá de cumprir suas obrigações no acordo.

"Desde o início, dissemos 'compromisso por compromisso'; enquanto a outra parte cumprir seus compromissos, nós cumpriremos os nossos. Na prática, também demonstramos que, sempre que a outra parte violou seus compromissos, nós também não cumprimos os nossos", afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13.

Ormuz