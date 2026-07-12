Mundo

Tensão no Oriente

Irã ataca países do Golfo e fecha Estreito de Ormuz após ofensiva; EUA dizem que "tráfego continua fluindo"

Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos relataram ataques aéreos contra seus territórios

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AFP

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