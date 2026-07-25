Irã anuncia acordos com Índia, Indonésia e China na cúpula de Saúde do BRICS

O governo do Irã informou neste sábado, 25, em publicações na rede social X, diversos encontros e acordos do País com integrantes do BRICS, durante a Cúpula de Ministros da Saúde, realizada na Índia.

Nas postagens o Irã afirma que Teerã e a Índia concordaram em facilitar laços nas áreas médica e farmacêutica. O conselheiro sênior do ministro da Saúde iraniano, Ali Jafarian, reuniu-se com a ministra de Estado da Saúde indiana, Anupriya Patel, com foco em "aprimorar o comércio bilateral".

Em outro tweet, o governo iraniano afirmou que Jafarian condenou as agressões de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e Gaza e enfatizou o que chamou de direito inerente do Irã à defesa legítima de sua soberania, de seu povo e de seus interesses nacionais.

Ainda segundo as publicações, o ministro da Saúde da Indonésia, Budi Sadikin, encontrou-se com delegados iranianos à margem do encontro do BRICS e expressou solidariedade ao Irã e a Gaza. De acordo com o relato, Sadikin solicitou apoio de Teerã no treinamento de especialistas médicos indonésios em universidades iranianas.